Зеленский сделал важное заявление о мире: почему решение теперь за США

Президент Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности от США на 100% готов к подписанию. Соответствующее заявление украинский лидер сделал на совместной пресс-конференции с лидерами Литвы и Польши в Вильнюсе.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Документ готов на 100 процентов, мы ожидаем от партнеров готовности, даты и места, когда мы его подпишем", – отметил президент.

По его словам, соглашение должны ратифицировать Конгресс США и Верховная Рада Украины.

Отдельно глава украинского государства упомянул о европейской части гарантий безопасности. В них, по словам Зеленского, должны быть зафиксированы результаты работы "коалиции решительных" и дата вступления в ЕС.

"Вторые гарантии безопасности для Украины – это европейские гарантии безопасности, это "коалиция желающих" и самое главное – членство в Европейском Союзе. Это экономические гарантии безопасности для Украины. Мы хотим 27-й год, мы говорим о конкретной дате, когда Украина будет готова", – заявил глава государства.

По словам Зеленского, Украина на техническом уровне будет готова открыть все кластеры в первом полугодии 2026, а в 2027 – полностью готова к вступлению на "техническом уровне".

Глава государства подчеркнул, Украина хочет получить конкретную дату вступления в ЕС, которая должна быть прописана в нашем договоре об окончании войны, чтобы потом все стороны придерживались этих договоренностей, включая и агрессора, который будет подписывать 20-пунктный план, если придет такой момент.

