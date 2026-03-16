Зеленский сделал важное заявление о масштабном вражеском наступлении, запланированном на март
Зеленский сделал важное заявление о масштабном вражеском наступлении, запланированном на март

«Есть за что отметить»: Президент поблагодарил защитников за устойчивость на ключевых направлениях фронта

16 марта 2026, 21:52
Недилько Ксения

Глава государства Владимир Зеленский сообщил об успешном противодействии планам российских окупантов на весенний период. По словам Президента, благодаря героизму украинских защитников удалось сломать позвоночник очередной наступательной операции РФ.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"Украинские Силы обороны сорвали российскую стратегическую наступательную операцию, которую враг планировал на этот март", — подчеркнул лидер страны в своем вечернем обращении.

Несмотря на то, что ожесточенные бои не утихают, масштаб атак оказался значительно меньше того, на который рассчитывало военно-политическое руководство страны-агрессора. Зеленский подчеркнул, что стойкость воинов оказывает непосредственное влияние на дипломатическую прочность Украины и способность мира поддерживать нас в самые сложные моменты.

Отдельную благодарность Президент выразил подразделениям, держащим оборону на Донецком, Харьковском, Сумском и Запорожском направлениях.

"Я благодарен каждому нашему подразделению... Я благодарю наших ДШВ, всех других составляющих Сил обороны Украины: пехоту, всех беспилотных подразделений, артиллерии, разведки, спецназовцев", — отметил он, вспомнив также роль Нацгвардии и полиции.

Подводя итоги дня после доклада Главкома Александра Сырского, Владимир Зеленский коротко, но содержательно отметил успехи бойцов:

"Есть за что отметить украинских воинов. Молодцы, ребята".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская армия перебрасывает дополнительные силы на юг Украины и готовится активизировать штурмовые действия уже в ближайшие недели. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.



