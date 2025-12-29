Зеленський зробив нову заяву про вихід ЗСУ з Донбасу: скільки українців це підтримують

Рубрики
Українці справді нестерпно втомилися від війни, але вони хочуть настання справедливого миру. Зокрема, 85% громадян України проти відходу ЗСУ з Донбасу. Таку думку в інтерв'ю "Foxnews" висловив президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Президент зазначив, що вихід з Донбасу є "найгіршим сценарієм", і додав, що це мають розуміти всі сторони переговорів.
