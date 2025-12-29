Зеленський зробив нову заяву про вихід ЗСУ з Донбасу: скільки українців це підтримують

Українці справді нестерпно втомилися від війни, але вони хочуть настання справедливого миру. Зокрема, 85% громадян України проти відходу ЗСУ з Донбасу. Таку думку в інтерв'ю "Foxnews" висловив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Люди хочуть миру. Сьогодні Трамп сказав, що бачив дані опитувань, де 85% чи навіть 87% хочуть миру, і сказали так. Це наше життя. 87% підтримують мир. У той же час 85% проти відходу з Донбасу. Це означає, що всі хочуть миру, але справедливого миру", — наголосив український лідер.

Президент зазначив, що вихід з Донбасу є "найгіршим сценарієм", і додав, що це мають розуміти всі сторони переговорів.

"Це є великим ризиком для України. Неприйнятний для українців. Референдум не буде позитивним", — прокоментував Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 28 грудня у Мар-а-Лаго відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. За підсумками зустрічі Зеленський розповів, що під час переговорів з президентом США було досягнуто два ключових рішення.

Першим і головним підсумком зустрічі Зеленський назвав підтвердження США гарантій безпеки для України.

"Президент Сполучених Штатів підтвердив сильні гарантії безпеки. Всі деталі, які ми до цього розробляли: наші технічні групи, переговорні — щодо деталей гарантій безпеки, – він їх підтвердив і підтвердив, що вони будуть проголосовані в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Це дуже сильна домовленість", — повідомив президент.

Також видання "Коментарі" повідомляло — глава ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область. Як інформує портал "Коментарі", про це Буданов розповів в інтерв'ю виданню "Суспільне".