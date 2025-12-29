Рубрики
Украинцы действительно невыносимо устали от войны, но они хотят наступления справедливого мира. В частности, 85% граждан Украины против ухода ВСУ из Донбасса. Такое мнение в интервью "Foxnews" высказал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент отметил, что выход из Донбасса является "худшим сценарием", и добавил, что это должны понимать все стороны переговоров.
Читайте на портале "Комментарии" — 28 декабря в Мар-а-Лаго состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. По итогам встречи Зеленский рассказал, что в ходе переговоров с президентом США были достигнуты два ключевых решения.
Первым и главным итогом встречи Зеленский назвал подтверждение США гарантий безопасности Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил ключевые цели страны-агрессора на 2026 год. По его словам, Кремль хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Буданов рассказал в интервью изданию "Общественное".