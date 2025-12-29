Зеленский сделал новое заявление о выходе ВСУ из Донбасса: сколько украинцев это поддерживают

Украинцы действительно невыносимо устали от войны, но они хотят наступления справедливого мира. В частности, 85% граждан Украины против ухода ВСУ из Донбасса. Такое мнение в интервью "Foxnews" высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Люди хотят мира. Сегодня Трамп сказал, что видел данные опросов, где 85% или даже 87% хотят мира, и сказали так. Это наша жизнь. 87% поддерживают мир. В то же время 85% против ухода из Донбасса. Это значит, что все хотят мира, но справедливого мира", — подчеркнул украинский.

Президент отметил, что выход из Донбасса является "худшим сценарием", и добавил, что это должны понимать все стороны переговоров.

"Это большой риск для Украины. Неприемлемый для украинцев. Референдум не будет положительным", — прокомментировал Владимир Зеленский.

28 декабря в Мар-а-Лаго состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. По итогам встречи Зеленский рассказал, что в ходе переговоров с президентом США были достигнуты два ключевых решения.

Первым и главным итогом встречи Зеленский назвал подтверждение США гарантий безопасности Украины.

"Президент Соединенных Штатов подтвердил сильные гарантии безопасности. Все детали, которые мы до этого разрабатывали: наши технические группы, переговорные относительно деталей гарантий безопасности, — он их подтвердил и подтвердил, что они будут проголосованы в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Это очень сильная договоренность", — сообщил президент.

