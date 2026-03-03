logo

Зеленский сделал новое заявление об обмене территориями
Зеленский сделал новое заявление об обмене территориями

Киев согласился на дипломатию и заморозку фронта, но полный вывод войск и «одностороннюю демилитаризацию» назвал безумием

3 марта 2026, 11:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский очертил принципиальную позицию по поводу возможных договоренностей вокруг Донбасса в рамках переговоров с РФ и США. В интервью Corriere della Sera глава государства заявил, что никаких обменов украинской территории не будет.

Зеленский сделал новое заявление об обмене территориями

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По его словам, в международных дискуссиях звучат разные подходы. Американская сторона рассматривала вариант обмена территориями, тогда как Москва настаивает на полном выводе украинских войск из Донбасса. Киев считает такие условия неприемлемыми.

"Почему мы должны обменивать свою землю на что-то другое, что так же является частью нашей Родины?", — подчеркнул президент.

Зеленский уточнил, что нынешний переговорный трек касается только Донбасса – около 5800 квадратных километров. Он согласился на дипломатический путь и принял предложение США о замораживании линии фронта, несмотря на неоднозначную реакцию внутри страны.

В то же время Россия отвергла эту модель и требует полного увода украинских сил. В ответ американцы предложили создание демилитаризованных и свободных экономических зон с обеих сторон. Киев настоял на симметрии, но, по словам президента, Москва хочет таких зон только с украинской стороны.

"Это чистое безумие", – подчеркнул он.

Глава государства также заявил, что не покинет Донбасс и живущих там людей и предостерег: вывод войск откроет врагу путь вглубь страны. Позиция Киева остается неизменной – мир возможен, но не ценой территорий и национальной безопасности.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский прокомментировал информацию западных медиа о возможном выходе России из переговорного процесса в случае отказа Украины передать ей Донбасс.

По словам главы государства, стороны садятся за стол переговоров не для ультиматумов, а для достижения результата.




