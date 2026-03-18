Зеленський зробив насторожуючу заяву з приводу переговорів щодо миру в Україні

Глава української держави Володимир Зеленський заявив про "дуже погане передчуття" через вплив війни в Ірані на переговорні процеси щодо миру в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву Зеленський зробив в інтерв'ю ВВС.

Зеленський звернувся із закликом до президента США Дональда Трампа та прем'єра Британії Кіра Стармера зустрітися і порозумітися після неодноразової критики Трампа на адресу Стармера.

BBC зазначає, що в інтерв'ю Зеленський зазначив, що хоча він не вказуватиме Трампу, що робити, їм (Трампу та Стармеру – ред.) слід зустрітися, щоб "відновити стосунки".

Війна, що розгорілася внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану, переросла у дипломатичний конфлікт.

Зеленський застеріг від розколу серед західних лідерів і зазначив, що має "дуже погане передчуття" щодо впливу війни в Ірані на Україну.

"Я дуже хотів би, щоб президент Трамп зустрівся зі Стармером... щоб вони виробили спільну позицію", – зазначив український лідер.

Володимир Зеленський також сказав, що має "дуже погане передчуття" щодо впливу конфлікту на Близькому Сході, зазначивши, що дата переговорів щодо миру в Україні постійно переноситься. І так відбувається через невизначеність та затягування війни в Ірані.

