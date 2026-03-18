logo

BTC/USD

74180

ETH/USD

2328.02

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Зеленский сделал настораживающее заявление по поводу переговоров о мире в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал настораживающее заявление по поводу переговоров о мире в Украине

Президент отметил, что переговоры по миру в Украине постоянно откладываются

18 марта 2026, 06:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил об "очень плохом предчувствии" из-за влияния войны в Иране на переговорные процессы по миру в Украине. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Зеленский сделал в интервью BBC.

Зеленский сделал настораживающее заявление по поводу переговоров о мире в Украине

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский обратился с призывом к президенту США Дональду Трампу и премьеру Британии Киру Стармеру встретиться и найти общий язык после неоднократной критики Трампа в адрес Стармера.

BBC отмечает, что в интервью Зеленский отметил, что хотя он не будет указывать Трампу, что делать, им (Трампу и Стармеру – ред.) следует встретиться, чтобы "восстановить отношения".

Война, разгоревшаяся в результате ударов США и Израиля по Ирану, переросла в дипломатический конфликт.

Зеленский предостерёг от раскола среди западных лидеров и отметил, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния войны в Иране на Украину.

"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп встретился со Стармером... чтобы они выработали общую позицию", – отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский также сказал, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что дата переговоров по миру в Украине постоянно переносится. И так происходит из-за неопределенности и затягивания войны в Иране.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия кардинально меняет тактику войны, делая ставку на массовое производство беспилотников. Уже сейчас враг запускает по Украине от 350 до 500 дронов каждый день, а в перспективе планирует довести эту цифру до 1000 в сутки. Об этом глава государства сообщил в интервью New York Post.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/articles/cp8r813x66jo
Теги:

Новости

Все новости