Зеленский сделал настораживающее заявление по поводу переговоров о мире в Украине

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил об "очень плохом предчувствии" из-за влияния войны в Иране на переговорные процессы по миру в Украине. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Зеленский сделал в интервью BBC.

Зеленский обратился с призывом к президенту США Дональду Трампу и премьеру Британии Киру Стармеру встретиться и найти общий язык после неоднократной критики Трампа в адрес Стармера.

BBC отмечает, что в интервью Зеленский отметил, что хотя он не будет указывать Трампу, что делать, им (Трампу и Стармеру – ред.) следует встретиться, чтобы "восстановить отношения".

Война, разгоревшаяся в результате ударов США и Израиля по Ирану, переросла в дипломатический конфликт.

Зеленский предостерёг от раскола среди западных лидеров и отметил, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния войны в Иране на Украину.

"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп встретился со Стармером... чтобы они выработали общую позицию", – отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский также сказал, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что дата переговоров по миру в Украине постоянно переносится. И так происходит из-за неопределенности и затягивания войны в Иране.

