Зеленський зробив гучну заяву про фатальну поразку РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично втратила контроль над Чорним морем завдяки діям українських сил оборони. Таку заяву глава держави зробив під час заходів із нагоди Дня Військово-морських сил України.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами президента, українські ВМС спільно з іншими підрозділами Сил оборони зуміли досягти результатів, які ще кілька років тому здавалися неможливими.

Володимир Зеленський підкреслив, що звільнення острова Зміїний стало лише початком масштабної кампанії, після якої українські сили послідовно завдавали ударів по кораблям Чорноморського флоту РФ, військовій інфраструктурі в окупованому Криму та російських портах.

"Росія програла Чорне море", — наголосив глава держави, зазначивши, що сьогодні Чорне та Азовське моря вже не є безпечною зоною для російського флоту.

Президент також заявив, що Україна поступово переносить війну на територію країни-агресора, позбавляючи Кремль можливості відчувати себе у безпеці. За його словами, українські удари по військових об'єктах демонструють, що ініціатива поступово переходить до Сил оборони.

Під час зустрічі Зеленського з військовослужбовцями увагу спостерігачів привернула схема, на якій було позначено знищені та пошкоджені кораблі Чорноморського флоту Росії. Зображення з'явилося у кадрі під час офіційного заходу та викликало широкий резонанс у соціальних мережах.

Крім того, президент вручив державні нагороди та бойові прапори військовим підрозділам ВМС, а також оголосив про створення нової Академії військово-морських сил в Одесі. За словами Зеленського, розвиток військово-морської освіти є одним із пріоритетів держави, оскільки Україна продовжує посилювати свої можливості на морі.

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