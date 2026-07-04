Зеленский сделал громкое заявление о фатальном поражении РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически утратила контроль над Черным морем благодаря действиям украинских Сил обороны. Такое заявление глава государства сделал во время мероприятий по случаю Дня Военно-морских сил Украины.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам президента, украинские ВМС совместно с другими подразделениями Сил обороны сумели достичь результатов, которые еще несколько лет назад казались невозможными.

Владимир Зеленский подчеркнул, что освобождение острова Змеиный стало лишь началом масштабной кампании, после которой украинские силы последовательно наносили удары по кораблям Черноморского флота РФ, военной инфраструктуре в оккупированном Крыму и российским портам.

"Россия проиграла Черное море", — подчеркнул глава государства, отметив, что сегодня Черное и Азовское моря уже не являются безопасной зоной для российского флота.

Президент также заявил, что Украина постепенно переносит войну на территорию страны-агрессора, лишая Кремль возможности чувствовать себя в безопасности. По его словам, украинские удары по военным объектам демонстрируют, что инициатива постепенно переходит к Силам обороны.

Во время встречи Зеленского с военнослужащими внимание наблюдателей привлекла схема, на которой были обозначены уничтоженные и поврежденные корабли Черноморского флота России. Изображение появилось в кадре во время официального мероприятия и вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

Кроме того, президент вручил государственные награды и боевые знамена воинским подразделениям ВМС, а также объявил о создании новой Академии военно-морских сил в Одессе. По словам Зеленского, развитие военно-морского образования является одним из приоритетов государства, поскольку Украина продолжает усиливать свои возможности на море.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия усилила террор: после ударов по Сумам и Запорожью Зеленский сделал жесткое заявление партнерам.



