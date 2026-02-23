Зеленський знову заговорив про територіальні поступки: на що готова Україна

Україна не вважає за можливе погодиться на територіальні поступки в обмін на припинення вогню, оскільки російський диктатор Володимир Путін не має наміру завершувати війну. Таку заяву в інтерв'ю ВВС зробив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Відповідаючи на запитання журналіста про те, що США та Росія пропонують Україні відмовитись від 20% території Донецької області в обмін на припинення вогню, Зеленський категорично відкинув такий сценарій.

За його словами, Москва брехатиме у будь-якому разі, оскільки Кремль піклується лише про власні інтереси.

"Я не розглядаю це просто як землю, або не лише як це. Я бачу це як відмову, послаблення наших позицій, залишення сотень тисяч наших людей, які там живуть. Ось як я це бачу. І я впевнений, що цей відступ розділив би наше суспільство. Він (Путін – ред.) не хоче (закінчувати війну – ред.)", — зазначив президент.

Глава держави також прокоментував переговори зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Уіткоффом. Зеленський зазначив, що американці "мають зупиняти росіян, а не намагатися їм догодити".

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не відмовляється від мети повернення до кордонів 1991 року, проте визнав, що наразі армії не вистачає зброї та людей для негайного звільнення всіх територій військовим шляхом.

За словами президента, зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей, мільйони людей, бо російська армія велика, і українці завжди цінували життя кожного свого захисника.

