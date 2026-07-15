Зеленський знову дивує цифрами: скільки дронів хоче на рік

Україна вже вийшла на безпрецедентні масштаби виробництва безпілотників і не збирається зупинятися. Президент Володимир Зеленський заявив, що український оборонно-промисловий комплекс нині здатний випускати близько 10 мільйонів дронів на рік, а наступною метою стане подвоєння цього показника. Про це глава держави повідомив під час урочистостей з нагоди Дня Української Державності.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За його словами, ще кілька років тому плани щодо виробництва мільйона безпілотників викликали скепсис як в Україні, так і серед міжнародних партнерів. Однак реальні результати значно перевершили очікування.

"Зараз ми можемо констатувати: виробляємо десять мільйонів дронів на рік. І буде двадцять. Ми зробимо це разом із партнерами та ще раз доведемо силу українського й європейського оборонного комплексу", — наголосив Володимир Зеленський.

Президент також повідомив про успіхи у сфері протиповітряної оборони. За його словами, українські дрони-перехоплювачі вже демонструють надзвичайно високі результати, знищуючи щонайменше 90% російських ударних безпілотників типу Shahed.

За останні роки Україна фактично створила нову високотехнологічну галузь оборонної промисловості, яка стала одним із ключових елементів стримування російської агресії. Саме безпілотні системи дедалі частіше визначають ситуацію на полі бою, а українські технології вже привертають увагу західних союзників, які розглядають можливість спільного розвитку цього напрямку.

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