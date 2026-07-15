Зеленский снова удивляет цифрами: сколько дронов хочет в год

Украина уже вышла на беспрецедентные масштабы производства беспилотников и не собирается останавливаться. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс в настоящее время способен производить около 10 миллионов дронов в год, а следующей целью станет удвоение этого показателя. Об этом глава государства сообщил во время торжеств по случаю Дня Украинской Государственности.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По его словам, еще несколько лет назад планы производства миллиона беспилотников вызвали скепсис как в Украине, так и среди международных партнеров. Однако реальные результаты значительно превзошли ожидания.

"Сейчас мы можем констатировать: производим десять миллионов дронов в год. И будет двадцать. Мы сделаем это вместе с партнерами и еще раз докажем силу украинского и европейского оборонного комплекса", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также сообщил об успехах в сфере противовоздушной обороны. По его словам, украинские перехватчики уже демонстрируют чрезвычайно высокие результаты, уничтожая по меньшей мере 90% российских ударных беспилотников типа Shahed.

В последние годы Украина фактически создала новую высокотехнологичную отрасль оборонной промышленности, которая стала одним из ключевых элементов сдерживания российской агрессии. Именно беспилотные системы все чаще определяют ситуацию на поле боя, а украинские технологии уже привлекают внимание западных союзников, рассматривающих возможность совместного развития этого направления.

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