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Зеленський змінює плани: хто представить Україну на головній конференції з відновлення країни

У Гданську очікують на українську делегацію високого рівня, але президента серед учасників не буде

23 червня 2026, 14:44
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський не візьме участі у Конференції з питань відновлення України (URC 2026), яка відбудеться 25–26 червня у польському Гданську. Замість глави держави українську делегацію на одному із ключових міжнародних форумів року очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Зеленський змінює плани: хто представить Україну на головній конференції з відновлення країни

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Інформація про зміну рівня представництва з'явилась із посиланням на джерела, близькі до українського Міністерства закордонних справ. Раніше польська сторона заявляла, що остаточного підтвердження щодо участі президента України ще не отримала, проте наголошувала, що конференція відбудеться незалежно від складу делегації.

Представник польського уряду Адам Шлапка зазначав, що Варшава очікує на участь української сторони у будь-якому разі, оскільки головною темою заходу залишається відновлення країни після війни та подальше зміцнення міжнародного співробітництва.

Пізніше Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що саме вона керуватиме роботою української делегації на форумі. За її словами, до складу команди увійдуть представники бізнесу, керівники державних компаній, представники українських громад, народні депутати та чиновники.

Прем'єр-міністр наголосила, що перед делегацією поставлено конкретні завдання. Йдеться не лише про залучення інвестицій для відновлення країни, а й про досягнення нових домовленостей у сфері оборони, енергетики та економічної співпраці з міжнародними партнерами.

Одним із ключових результатів конференції, як очікується, стане підписання низки угод, спрямованих на посилення енергетичної стійкості України та розширення взаємодії з європейськими державами. Особливу увагу буде приділено питанням безпеки та довгострокового економічного розвитку.

В українському уряді наголошують, що розраховують використовувати майданчик URC 2026 для зміцнення партнерських відносин із Польщею, країнами Євросоюзу та іншими союзниками. У Києві заявляють, що подальша співпраця має будуватися на засадах взаємної поваги та загальної відповідальності за безпеку Європи.

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Джерело: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-06-23/nieoficjalnie-wolodymyr-zelenski-nie-przyjedzie-do-polski-wiadomo-kto-go-zastapi/
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