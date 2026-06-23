Зеленский меняет планы: кто представит Украину на главной конференции по восстановлению страны

Президент Украины Владимир Зеленский не примет участия в Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026), которая пройдет 25–26 июня в польском Гданьске. Вместо главы государства украинскую делегацию на одном из ключевых международных форумов года возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Информация об изменении уровня представительства появилась со ссылкой на источники, близкие к украинскому Министерству иностранных дел. Ранее польская сторона заявляла, что окончательного подтверждения относительно участия президента Украины еще не получила, однако подчеркивала, что конференция состоится независимо от состава делегации.

Представитель польского правительства Адам Шлапка отмечал, что Варшава ожидает участие украинской стороны в любом случае, поскольку главной темой мероприятия остается восстановление страны после войны и дальнейшее укрепление международного сотрудничества.

Позже Юлия Свириденко официально подтвердила, что именно она будет руководить работой украинской делегации на форуме. По ее словам, в состав команды войдут представители бизнеса, руководители государственных компаний, представители украинских общин, народные депутаты и чиновники.

Премьер-министр подчеркнула, что перед делегацией поставлены конкретные задачи. Речь идет не только о привлечении инвестиций для восстановления страны, но и о достижении новых договоренностей в сфере обороны, энергетики и экономического сотрудничества с международными партнерами.

Одним из ключевых результатов конференции, как ожидается, станет подписание ряда соглашений, направленных на усиление энергетической устойчивости Украины и расширение взаимодействия с европейскими государствами. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности и долгосрочного экономического развития.

В украинском правительстве подчеркивают, что рассчитывают использовать площадку URC 2026 для укрепления партнерских отношений с Польшей, странами Евросоюза и другими союзниками. В Киеве заявляют, что дальнейшее сотрудничество должно строиться на принципах взаимного уважения и общей ответственности за безопасность Европы.

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