logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський змінив рішення: чи побачимо ми президента України у Давосі
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський змінив рішення: чи побачимо ми президента України у Давосі

В Офісі президента України підтвердили журналістам, що Зеленський вже на шляху до Давосу

22 січня 2026, 10:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський не планував 22 січня з’являтися у Давосі, він, все ж таки, вирушив на Всесвітній економічний форум, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Bloomberg".

Зеленський змінив рішення: чи побачимо ми президента України у Давосі

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Посилаючись на свої джерела агентство зазначає, що Володимир Зеленський вже летить у Давос для зустрічі з Дональдом Трампом.

В Офісі президента України також підтвердили журналістам, що Зеленський вже на шляху до Давосу.

За даними журналістів, зустріч між двома президентами запланована приблизно на 12:00. Він наголосив, що вона має відбутися до того, як спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану Трампа для України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо можливого завершення війни Росії проти України. За його словами, в України чудова команда з якою представник Трампа зійшовся в одному питанні – всі хочуть закінчити війну.                                                 

Стів Віткофф під час Українського сніданку в Давосі заявив, що початковий етап переговорного процесу виявився складним, однак нині він перебуває "на завершальній стадії".                                       

Також видання "Коментарі" повідомляло – переговорний процес щодо України піде на нове коло: що зараз запропонує Володимир Путін.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2026-01-22/davos-live-updates-trump-tariffs-greenland-world-economic-forum-wef-2026-jan-22?srnd=homepage-europe
Теги:

Новини

Всі новини