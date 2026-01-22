Зеленський змінив рішення: чи побачимо ми президента України у Давосі

Незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський не планував 22 січня з’являтися у Давосі, він, все ж таки, вирушив на Всесвітній економічний форум, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Bloomberg".

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Посилаючись на свої джерела агентство зазначає, що Володимир Зеленський вже летить у Давос для зустрічі з Дональдом Трампом.

В Офісі президента України також підтвердили журналістам, що Зеленський вже на шляху до Давосу.

За даними журналістів, зустріч між двома президентами запланована приблизно на 12:00. Він наголосив, що вона має відбутися до того, як спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану Трампа для України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо можливого завершення війни Росії проти України. За його словами, в України чудова команда з якою представник Трампа зійшовся в одному питанні – всі хочуть закінчити війну.

Стів Віткофф під час Українського сніданку в Давосі заявив, що початковий етап переговорного процесу виявився складним, однак нині він перебуває "на завершальній стадії".

Також видання "Коментарі" повідомляло – переговорний процес щодо України піде на нове коло: що зараз запропонує Володимир Путін.



