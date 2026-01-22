Зеленский изменил решение: увидим ли мы президента Украины в Давосе

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский не планировал 22 января появляться в Давосе, он все же отправился на Всемирный экономический форум, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Ссылаясь на свои источники, агентство отмечает, что Владимир Зеленский уже летит в Давос для встречи с Дональдом Трампом.

В офисе президента Украины также подтвердили журналистам, что Зеленский уже на пути в Давос.

По данным журналистов, встреча между двумя президентами запланирована примерно к 12:00. Он подчеркнул, что она должна состояться до того, как спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Обе встречи будут посвящены мирному плану Трампа для Украины.

