Зеленский изменил решение: увидим ли мы президента Украины в Давосе
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский изменил решение: увидим ли мы президента Украины в Давосе

В Офисе президента Украины подтвердили журналистам, что Зеленский уже на пути в Давос.

22 января 2026, 10:27
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский не планировал 22 января появляться в Давосе, он все же отправился на Всемирный экономический форум, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Зеленский изменил решение: увидим ли мы президента Украины в Давосе

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Ссылаясь на свои источники, агентство отмечает, что Владимир Зеленский уже летит в Давос для встречи с Дональдом Трампом.

В офисе президента Украины также подтвердили журналистам, что Зеленский уже на пути в Давос.

По данным журналистов, встреча между двумя президентами запланирована примерно к 12:00. Он подчеркнул, что она должна состояться до того, как спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Обе встречи будут посвящены мирному плану Трампа для Украины.                                                               

Источник: https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2026-01-22/davos-live-updates-trump-tariffs-greenland-world-economic-forum-wef-2026-jan-22?srnd=homepage-europe
