logo_ukra

BTC/USD

92657

ETH/USD

3300.81

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.09

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський заявив, від чого залежатиме мир в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський заявив, від чого залежатиме мир в Україні

Доопрацьований мирний план направлять до США – Зеленський

9 грудня 2025, 17:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Україна постійно на зв’язку із США та найближчим часом направить до Америки доопрацьовані документи мирного плану. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що сьогодні вже обговорив з переговорною командою результати роботи в Лондоні напередодні на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів.

Зеленський заявив, від чого залежатиме мир в Україні

Зеленський заявив, від чого залежатиме мир в Україні

"Саме про це ми вчора домовилися на рівні лідерів.

Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці. Разом з американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше.

Ми зацікавлені в справжньому мирі та постійно на звʼязку з Америкою. І як правильно відзначають партнери по переговорних командах, усе залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов. Найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в Сполучені Штати", – повідомив президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп дав інтерв’ю POLITICO, у якому висловив думку, що в Україні мають провести вибори президента.

"Я вважаю, що Україна повинна провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я вважаю, що український народ мав би мати такий вибір. І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але виборів у них давно не було. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", — зазначив Трамп.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини