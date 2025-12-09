Україна постійно на зв’язку із США та найближчим часом направить до Америки доопрацьовані документи мирного плану. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що сьогодні вже обговорив з переговорною командою результати роботи в Лондоні напередодні на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів.

Зеленський заявив, від чого залежатиме мир в Україні

"Саме про це ми вчора домовилися на рівні лідерів.

Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці. Разом з американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше.

Ми зацікавлені в справжньому мирі та постійно на звʼязку з Америкою. І як правильно відзначають партнери по переговорних командах, усе залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов. Найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в Сполучені Штати", – повідомив президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп дав інтерв’ю POLITICO, у якому висловив думку, що в Україні мають провести вибори президента.

"Я вважаю, що Україна повинна провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я вважаю, що український народ мав би мати такий вибір. І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але виборів у них давно не було. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", — зазначив Трамп.