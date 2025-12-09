Зеленський заявив, від чого залежатиме мир в Україні

Рубрики
Україна постійно на зв’язку із США та найближчим часом направить до Америки доопрацьовані документи мирного плану. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що сьогодні вже обговорив з переговорною командою результати роботи в Лондоні напередодні на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів.
"Саме про це ми вчора домовилися на рівні лідерів.
Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці. Разом з американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше.
Ми зацікавлені в справжньому мирі та постійно на звʼязку з Америкою. І як правильно відзначають партнери по переговорних командах, усе залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов. Найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в Сполучені Штати", – повідомив президент.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп дав інтерв’ю POLITICO, у якому висловив думку, що в Україні мають провести вибори президента.
"Я вважаю, що Україна повинна провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я вважаю, що український народ мав би мати такий вибір. І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але виборів у них давно не було. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", — зазначив Трамп.