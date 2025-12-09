Украина постоянно в связи с США и в ближайшее время направит в Америку доработанные документы мирного плана. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что сегодня уже обсудил с переговорной командой результаты работы в Лондоне накануне на уровне советников по национальной безопасности европейских партнеров.

Зеленский заявил, от чего будет зависеть мир в Украине

"Именно об этом мы вчера договорились на уровне лидеров.

Работаем очень активно над всеми компонентами возможных шагов по окончании войны. Украинские и европейские компоненты уже проработаны, и мы готовы представить их партнерам в Америке. Вместе с американской стороной рассчитываем сделать возможные шаги как можно более трудоспособными как можно скорее.

Мы заинтересованы в настоящем мире и постоянно в связи с Америкой. И как правильно отмечают партнеры по переговорным командам, все зависит от того, готовы ли в России делать действенные шаги, чтобы остановить кровопролитие и не допустить разжигания войны снова. В ближайшее время будем готовы направить доработанные документы в Соединенные Штаты", – сообщил президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент США Дональд Трамп дал интервью POLITICO, в котором выразил мнение, что в Украине должны провести выборы президента.

"Я считаю, что Украина должна провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я считаю, что украинский народ должен иметь такой выбор. И, может быть, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но выборов у них давно не было. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", – отметил Трамп.