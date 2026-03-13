Зеленський заявив про відправку фахівців ППО на Близький Схід

Під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала активну фазу передачі унікального досвіду боротьби з іранськими дронами-камікадзе країнам Близького Сходу. За словами Глави держави, експертні групи ЗСУ вже прибули до трьох країн регіону для надання практичної допомоги.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Президент підкреслив, що наявність сучасних дронів-перехоплювачів у арсеналах партнерів не гарантує успіху без українських напрацювань.

"Ми знаємо, що і в країнах Близького Сходу, і у США, і в європейських державах є відповідна кількість дронів-перехоплювачів. Але без наших пілотів, без військових, без спеціального софту все це не працює", — зазначив Зеленський.

Він додав, що лише українські Збройні Сили володіють офіційною та перевіреною в боях системою, здатною забезпечити "системний захист".

Для налаштування протиповітряної оборони та навчання місцевих підрозділів у відрядження поїхали найкращі фахівці з малого ППО.

Зеленський зауважив: "Навіть маючи десятки й сотні перехоплювачів, вони ситуацію не вирівняють" без розуміння логіки побудови комплексної мережі захисту, яку опанувала Україна.

Остаточні результати місії та обсяг подальшої взаємодії стануть відомі найближчими днями.

"У кінці тижня військові й секретар РНБО повернуться й дадуть повну доповідь. Будемо розуміти обсяг тієї допомоги, яку очікують від нас партнери", — резюмував Президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 13 березня 2026 року на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та атак іранських дронів на американські бази, президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо військової співпраці з Києвом. Попри те, що Україна вже відправила своїх фахівців та дрони-перехоплювачі до Йорданії, Трамп публічно продемонстрував скептичне ставлення до подальшого розширення такої допомоги.

"Нам не потрібна допомога України у захисті від дронів!" — заявив політик в інтерв’ю Fox News Radio, яке вийшло в ефір у п’ятницю, підкреслюючи впевненість у власних оборонних спроможностях США.