Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начала активную фазу передачи уникального опыта борьбы с иранскими дронами-камикадзе странам Ближнего Востока. По словам Главы государства, экспертные группы ВСУ уже прибыли в три страны региона для оказания практической помощи.

Президент подчеркнул, что наличие современных дронов-перехватчиков в арсеналах партнеров не гарантирует успеха без украинских наработок.

"Мы знаем, что и в странах Ближнего Востока, и в США, и в европейских государствах есть соответствующее количество дронов-перехватчиков. Но без наших пилотов, без военных, без специального софта все это не работает", – отметил Зеленский.

Он добавил, что только украинские Вооруженные Силы обладают официальной и проверенной в боях системой, способной обеспечить "системную защиту".

Для настройки противовоздушной обороны и обучения местных подразделений в командировку поехали лучшие специалисты по малому ПВО.

Зеленский заметил: "Даже имея десятки и сотни перехватчиков, они ситуацию не выровняют" без понимания логики построения комплексной сети защиты, которую овладела Украиной.

Окончательные результаты миссии и объем дальнейшего взаимодействия станут известны в ближайшие дни.

"В конце недели военные и секретарь СНБО вернутся и дадут полный доклад. Будем понимать объем той помощи, которую ожидают от нас партнеры", – резюмировал Президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 13 марта 2026 года на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и атак иранских дронов на американские базы президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление по военному сотрудничеству с Киевом. Несмотря на то, что Украина уже отправила своих специалистов и дроны-перехватчики в Иорданию, Трамп публично продемонстрировал скептическое отношение к дальнейшему расширению такой помощи.

"Нам не нужна помощь Украины в защите от дронов!" — заявил политик в интервью вышедшему в эфир в пятницу Fox News Radio, подчеркивая уверенность в собственных оборонительных способностях США.