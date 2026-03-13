Зеленский заявил об отправке специалистов ПВО на Ближний Восток

Недилько Ксения
Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начала активную фазу передачи уникального опыта борьбы с иранскими дронами-камикадзе странам Ближнего Востока. По словам Главы государства, экспертные группы ВСУ уже прибыли в три страны региона для оказания практической помощи.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Президент подчеркнул, что наличие современных дронов-перехватчиков в арсеналах партнеров не гарантирует успеха без украинских наработок.
Он добавил, что только украинские Вооруженные Силы обладают официальной и проверенной в боях системой, способной обеспечить "системную защиту".
Для настройки противовоздушной обороны и обучения местных подразделений в командировку поехали лучшие специалисты по малому ПВО.
Окончательные результаты миссии и объем дальнейшего взаимодействия станут известны в ближайшие дни.
"В конце недели военные и секретарь СНБО вернутся и дадут полный доклад. Будем понимать объем той помощи, которую ожидают от нас партнеры", – резюмировал Президент.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что 13 марта 2026 года на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и атак иранских дронов на американские базы президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление по военному сотрудничеству с Киевом. Несмотря на то, что Украина уже отправила своих специалистов и дроны-перехватчики в Иорданию, Трамп публично продемонстрировал скептическое отношение к дальнейшему расширению такой помощи.
"Нам не нужна помощь Украины в защите от дронов!" — заявил политик в интервью вышедшему в эфир в пятницу Fox News Radio, подчеркивая уверенность в собственных оборонительных способностях США.