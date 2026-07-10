Зеленський заявив про переломний момент: який козир втрачає Путін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія поступово втрачає стратегічну перевагу, а Київ має реальне "вікно можливостей" для зміцнення своїх позицій. Таку заяву глава держави зробив, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, успіхи українських військових на фронті та у повітряному просторі помітні не лише союзникам, а й Кремлю. Він підкреслив, що російське керівництво отримує об'єктивну інформацію про те, що відбувається, і розуміє: колишньої переваги вже немає.

Президент зазначив, що єдиним серйозним інструментом тиску Москви залишаються масовані ракетні та балістичні удари по українських містах. Однак, за його словами, крім терору цивільного населення Росія вже не має тих можливостей, які дозволяли їй диктувати умови на початку повномасштабної війни.

Володимир Зеленський також розповів, що під час саміту НАТО провів серію переговорів зі світовими лідерами, включаючи тих, із ким раніше не зустрічався. За його словами, практично всі співрозмовники сходяться на думці, що Україна значно посилила свої позиції як у військовій, так і політичній сфері.

Особливу увагу президент приділив переговорам із Дональдом Трампом. Зеленський повідомив, що сторони детально обговорили запуск ліцензованого виробництва американських систем протиповітряної оборони Patriot в Україні. Він назвав досягнуті домовленості стратегічно важливими і подякував США за ухвалене рішення.

Наразі, зазначив глава держави, українським та американським дипломатам, а також профільним міністерствам належить узгодити технічні деталі проекту. Чим швидше буде завершено необхідні процедури, тим раніше Україна зможе розпочати власне виробництво сучасних систем ППО, що значно посилить її оборонні можливості.

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