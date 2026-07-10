Зеленский заявил о переломном моменте: какой козырь теряет Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия постепенно теряет стратегическое преимущество, а у Киева появилось реальное "окно возможностей" для укрепления своих позиций. Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, успехи украинских военных на фронте и в воздушном пространстве заметны не только союзникам, но и Кремлю. Он подчеркнул, что российское руководство получает объективную информацию о происходящем и понимает: прежнего преимущества уже нет.

Президент отметил, что единственным серьезным инструментом давления Москвы остаются массированные ракетные и баллистические удары по украинским городам. Однако, по его словам, кроме террора гражданского населения Россия уже не располагает теми возможностями, которые позволяли ей диктовать условия в начале полномасштабной войны.

Владимир Зеленский также рассказал, что во время саммита НАТО провел серию переговоров с мировыми лидерами, включая тех, с кем ранее не встречался. По его словам, практически все собеседники сходятся во мнении, что Украина значительно усилила свои позиции как в военной, так и в политической сфере.

Особое внимание президент уделил переговорам с Дональдом Трампом. Зеленский сообщил, что стороны подробно обсудили запуск лицензированного производства американских систем противовоздушной обороны Patriot в Украине. Он назвал достигнутые договоренности стратегически важными и поблагодарил США за принятое решение.

Теперь, отметил глава государства, украинским и американским дипломатам, а также профильным министерствам предстоит согласовать технические детали проекта. Чем быстрее будут завершены необходимые процедуры, тем раньше Украина сможет начать собственное производство современных систем ПВО, что значительно усилит ее оборонные возможности.

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