Зеленський заявив про перелом у війні: що змінило ситуацію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія поступово втрачає ініціативу у війні, а ключовим чинником змін є українські військові технології. За його словами, саме стрімкий розвиток вітчизняного оборонного виробництва дозволяє Україні компенсувати чисельну перевагу російської армії. Про це глава держави розповів в інтерв'ю Fox News під час візиту до США.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна зуміла створити потужну оборонно-технологічну галузь. На сьогодні, за його словами, над розробкою нових видів озброєння працюють близько 500 українських компаній.

Президент наголосив, що сучасна війна перетворилася на постійну гонку інновацій. Розробки, які ще недавно вважалися ефективними, вже за кілька місяців потребують модернізації, особливо у сфері безпілотних систем.

"Ми розуміємо, що ця війна змінюється кожні три-шість місяців. Тому маємо постійно змінювати технології", — заявив Зеленський.

Він визнав, що Росія зберігає перевагу у кількості особового складу, проте Україна робить ставку на технологічну перевагу. За словами президента, саме сучасні розробки дозволяють зберігати життя українських військових та завдавати більш чутливих ударів по противнику.

Володимир Зеленський також заявив, що розширення можливостей українського оборонного комплексу та збільшення дальності ударів по російських військових об'єктах суттєво змінили ситуацію на фронті.

За оцінкою глави держави, російська армія щомісяця втрачає близько 30 тисяч військовослужбовців. Незважаючи на високі втрати, Кремль продовжує війну, проте, на думку Зеленського, стратегічна ініціатива поступово переходить до України.

"Путін втрачає десятки тисяч солдатів щомісяця, але не хоче зупинятися. Саме тому сьогодні ініціатива вже не перебуває у його руках", — наголосив президент.

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