Зеленский заявил о переломе в войне: что изменило ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия постепенно теряет инициативу в войне, а ключевым фактором изменений становятся украинские военные технологии. По его словам, именно стремительное развитие отечественного оборонного производства позволяет Украине компенсировать численное преимущество российской армии. Об этом глава государства рассказал в интервью Fox News во время визита в США.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский отметил, что с начала полномасштабного вторжения Украина сумела создать мощную оборонно-технологическую отрасль. Сегодня, по его словам, над разработкой новых видов вооружения работают около 500 украинских компаний.

Президент подчеркнул, что современная война превратилась в постоянную гонку инноваций. Разработки, которые еще недавно считались эффективными, уже через несколько месяцев требуют модернизации, особенно в сфере беспилотных систем.

"Мы понимаем, что эта война меняется каждые три-шесть месяцев. Поэтому должны постоянно менять технологии", — заявил Зеленский.

Он признал, что Россия сохраняет преимущество в количестве личного состава, однако Украина делает ставку на технологическое превосходство. По словам президента, именно современные разработки позволяют сохранять жизни украинских военных и наносить более чувствительные удары по противнику.

Владимир Зеленский также заявил, что расширение возможностей украинского оборонного комплекса и увеличение дальности ударов по российским военным объектам существенно изменили ситуацию на фронте.

По оценке главы государства, российская армия ежемесячно теряет около 30 тысяч военнослужащих. Несмотря на высокие потери, Кремль продолжает войну, однако, как считает Зеленский, стратегическая инициатива постепенно переходит к Украине.

"Путин теряет десятки тысяч солдат каждый месяц, но не хочет останавливаться. Именно поэтому сегодня инициатива уже не находится в его руках", — подчеркнул президент.

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