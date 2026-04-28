Зеленський заявив про готовність України розпочати експорт зброї

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова продавати залишки українського озброєння за кордон, щоб забезпечити армію додатковим фінансуванням. Глава держави наголосив, що вітчизняний оборонно-промисловий комплекс володіє колосальним потенціалом, а деякі галузі вже здатні виготовляти значно більше, ніж купує держава.

"Є рішення для того, щоб у нашої держави, у нашої оборони був достатній фінансовий ресурс. У тому числі за рахунок того, що Україна має колосальну безпекову експертизу, сильні можливості виробляти зброю. Є в нас зараз напрями виробництва, які мають профіцит виробничих спроможностей 50%. Експорт української зброї буде реальним. Українські військові завжди матимуть право першого і достатнього обсягу: військові візьмуть те, що потрібно, а понад цей обсяг – експорт", — підкреслив Зеленський.

Щоб українські розробки не опинилися в руках ворога, дозвільні процедури контролюватимуться на найвищому рівні. При цьому влада планує усунути бюрократію та корупційні ризики при видачі ліцензій.

"РНБО України на основі міжурядових угод із партнерами буде визначати рамки співпраці – просто щоб українські технології, українська зброя не дістались росіянам. Урядовці разом з РНБО, разом із нашими спеціальними службами готові спростити бюрократичні процедури, умови роботи в Україні, зберігаючи необхідний експортний контроль. Потрібні також автоматичні дозволи на експорт у такому режимі, щоб час отримання дозволу був чітким і не створював ґрунту для корупції", — заявив лідер країни.

Окремо Президент розповів про запуск нової моделі взаємодії з міжнародними партнерами під назвою Drone Deals, яка вже охоплює три частини світу.

"Наш особливий формат роботи з партнерами, які допомагають Україні, – Drone Deals – уже в роботі з країнами із трьох частин світу: Близький Схід та Затока, Європа та Кавказ. Є пропозиція на столі в наших американських партнеров. І це про дрони, про системи оборонні, наші інші види зброї, які потрібні, щоб у повітрі, на землі та на морі можна було будувати реальний захист. Ще раз: умови мають бути вигідні Україні, має бути чіткий контроль, і гроші за експорт мають допомагати Україні захищатись. Так і буде", — резюмував Президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Голова комітету з праці Кнесету Ізраїлю Міхаль Вальдігер різко відреагувала на ймовірні наміри Києва застосувати обмеження проти її країни. Політикиня нагадала про масштабну допомогу, яку ізраїльська сторона надавала українцям.



