Зеленский заявил о готовности Украины начать экспорт оружия

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова продавать остатки украинского вооружения за границу, чтобы обеспечить армию дополнительным финансированием. Глава государства подчеркнул, что отечественный оборонно-промышленный комплекс обладает колоссальным потенциалом, а некоторые отрасли уже способны производить гораздо больше, чем покупает государство.

"Есть решение для того, чтобы у нашего государства, у нашей обороны был достаточный финансовый ресурс. В том числе за счет того, что Украина имеет колоссальную экспертизу безопасности, сильные возможности производить оружие. Есть у нас сейчас направления производства, имеющие профицит производственных возможностей 50%. Экспорт украинского оружия будет реальным. Украинские военные всегда будут иметь право первого и достаточного объема: военные возьмут то, что нужно, а сверх этого – экспорт", — подчеркнул Зеленский.

Чтобы украинские разработки не оказались в руках врага, разрешительные процедуры будут контролироваться на самом высоком уровне. При этом власти планируют устранить бюрократию и коррупционные риски при выдаче лицензий.

"СНБО Украины на основе межправительственных соглашений с партнерами будет определять рамки сотрудничества – просто, чтобы украинские технологии, украинское оружие не достались россиянам. Чиновники вместе с СНБО, вместе с нашими специальными службами готовы упростить бюрократические процедуры, условия работы в Украине, сохраняя необходимый экспортный контроль. Нужны также автоматические разрешения на экспорт в таком режиме, чтобы время получения разрешения было четким и не создавало почву коррупции", — заявил лидер страны.

Отдельно Президент рассказал о запуске новой модели взаимодействия с международными партнерами под названием Drone Deals, уже охватывающей три части света.

"Наш особый формат работы с партнерами, которые помогают Украине – Drone Deals – уже в работе со странами из трех частей мира: Ближний Восток и Залив, Европа и Кавказ. Есть предложение на столе у наших американских партнеров. И это о дронах, о системах оборонных, наших других видах оружия, которые нужны, чтобы в воздухе, на земле и на море можно было строить реальную защиту. Еще раз: условия должны быть выгодны Украине, должен быть четкий контроль и деньги за экспорт должны помогать Украине защищаться. Так и будет", – резюмировал Президент.

