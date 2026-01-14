Зеленський заявив про «дуже продуктивну роботу» з командою Трампа



















Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подовжує працювати зі Сполученими Штатами Америки над гарантіями безпеки та відновленням.

Президент Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

У відеозверненні він поінформував про чергові переговори з командою президента Дональда Трампа.

"У нас є зараз дуже продуктивна робота з президентом США, з його командою. Деталі всього цього ми обговорили. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, про потребу ППО. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результати", — сказав Зеленський.

За його словами, важливо, щоб США активніше застосовували "інструментів для правильного тиску" на агресора. Зі Сполученими Штатами Україна продовжує готувати документи щодо гарантій безпеки та відновлення.

"Реально працюємо так, щоб на найближчий час були можливі формати підписання і затвердження, юридичного затвердження в Конгресі Сполучених Штатів, в українському парламенті", — зазначив президент.

За словами Зеленського, потрібно, щоб тематика України у відносинах з Америкою "залишалася на топовому рівні, незважаючи на всі інформаційні та політичні виклики, які сьогодні є".

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української переговорної групи щодо спілкування з американською стороною. Йшлося про графік на наступні два тижні, зокрема, про підготовку документів та можливого їх підписання. Про це президент повідомив у соцмережах.

Уряду президент доручив забезпечити повний супровід та експертизу всіх економічних аспектів майбутніх угод між Україною та Сполученими Штатами, а також тристоронніх угод між Україною, Європою та США. Визначено також необхідні параметри для механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від партнерів.