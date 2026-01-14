Зеленский заявил об «очень продуктивной работе» с командой Трампа



















Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работу с Соединенными Штатами Америки над гарантиями безопасности и восстановлением.

Президент Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В видеообращении он проинформировал об очередных переговорах с командой президента Дональда Трампа.

"У нас сейчас очень продуктивная работа с президентом США, с его командой. Детали всего этого мы обсудили. Проинформировал о ситуации с российскими ударами, о необходимости ПВО. Говорили, как дополнительное давление на Россию может обеспечить сильные дипломатические результаты", — сказал Зеленский.

По его словам, важно, чтобы США активнее применяли "инструменты для правильного давления" на агрессора. С Соединенными Штатами Украина продолжает готовить документы по гарантиям безопасности и восстановлению.

"Реально работаем так, чтобы на ближайшее время были возможны форматы подписания и утверждения, юридического утверждения в Конгрессе Соединенных Штатов, в украинском парламенте", — отметил президент.

По словам Зеленского, нужно, чтобы тематика Украины в отношениях с Америкой "оставалась на топовом уровне, несмотря на все информационные и политические вызовы, которые сегодня есть".

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской переговорной группы по общению с американской стороной. Речь шла о графике на следующие две недели, в частности, о подготовке документов и возможном их подписании. Об этом президент сообщил в соцсетях.

Правительству президент поручил обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений между Украиной и Соединенными Штатами, а также трехсторонних соглашений между Украиной, Европой и США. Определены также необходимые параметры механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от партнеров.