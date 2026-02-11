logo

Зеленский заявил, поедет ли в Москву или Минск на переговоры с Путиным
НОВОСТИ

Зеленский заявил, поедет ли в Москву или Минск на переговоры с Путиным

«Нам все равно где, главное — результат»: Зеленский о готовности к встрече на нейтральной территории

11 февраля 2026, 20:39
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения в чате Офиса Президента четко обозначил позицию государства по поводу места проведения будущих мирных переговоров. Он категорически отверг возможность визита в РФ.

"Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором в этой войне", — подчеркнул Президент.

В то же время, украинская сторона выражает готовность к диалогу на площадках западных партнеров или в нейтральных странах. Зеленский указал, что Украина поддержит предложения встретиться на территориях Америки или Европы. При этом список неприемлемых локаций пополнила и Беларусь, поскольку она является союзником в наступлении на Украину в 2022 году.

Майами как вероятный вариант

В настоящее время рассматривается возможность проведения встречи на следующей неделе. По словам Зеленского, США предложили выбрать для этого город Майами. Украина официально подтвердила свое согласие на эту локацию.

Однако Россия пока не дала окончательного ответа и продолжает сомневаться. Кремль выбирает между предложением США и вариантом проведения переговоров на Ближнем Востоке.

Комментируя выбор между предложенными городами, Владимир Зеленский подчеркнул прагматичный подход Киева:

"Нам все равно — в Майами или в Абу-Даби. Главное, чтобы был результат".

Сейчас украинская сторона ожидает официального решения РФ относительно места предстоящей дипломатической встречи.

