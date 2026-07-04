Зеленський запропонував Путіну провести зустріч: назвав цікаве місце

Президент України Володимир Зеленський запропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести двосторонню зустріч у Костянтинівці після його заяви про "захоплення" окупантами міста. Як інформує портал "Коментарі", відповідну пропозицію Володимир Зеленський озвучив у себе в Telegram.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави зазначив, що напередодні Дня незалежності США, Путін вирішив збрехати світу і президенту США Дональду Трампу щодо ситуації на фронті. Адже його заява про начебто захоплення росіянами Костянтинівки не відповідає дійсності.

"Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів", — зазначив президент.

Зазначимо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Володимир Путін міг свідомо використати заяву про нібито захоплення Костянтинівки як елемент масштабної інформаційної операції, розрахованої насамперед на західну аудиторію.

На думку експертів, нарада російського президента з військовим керівництвом, що відбулася увечері 3 липня, була організована не випадково. Його час збігся з початком довгих вихідних у Сполучених Штатах з нагоди Дня незалежності, що, як вважають у ISW, мало забезпечити максимальний інформаційний ефект у західних ЗМІ.

Американські аналітики зазначають, що Кремль уже почав активно використовувати заяву про "взяття" Костянтинівки як власну інформаційну перемогу. Незважаючи на спростування з боку українського Генерального штабу, російська влада продовжує поширювати відповідні повідомлення через державні медіа та офіційні канали.



