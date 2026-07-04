Зеленский предложил Путину провести встречу: назвал интересное место

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому диктатору Владимиру Путину провести двустороннюю встречу в Константиновке после его заявления о "захвате" оккупантами города. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее предложение Владимир Зеленский озвучил у себя в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, что накануне Дня независимости США, Путин решил соврать миру и президенту США Дональду Трампу по ситуации на фронте. Ведь его заявление о якобы увлечении россиянами Константиновки не соответствует действительности.

"Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить. Но все же он фронт не перейдет: правда очень отличается от путинских слов", — отметил президент.

Отметим, аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Владимир Путин мог сознательно использовать заявление о якобы захвате Константиновки как элемент масштабной информационной операции, рассчитанной, прежде всего, на западную аудиторию.

По мнению экспертов, состоявшееся вечером 3 июля совещание российского президента с военным руководством было организовано не случайно. Его время совпало с началом длинных выходных в Соединенных Штатах по случаю Дня независимости, что, как считают в ISW, должно было обеспечить максимальный информационный эффект в западных СМИ.

Американские аналитики отмечают, что Кремль уже начал активно использовать заявление о "взятии" Константиновки как собственную информационную победу. Несмотря на опровержение со стороны украинского Генерального штаба, российские власти продолжают распространять сообщения через государственные медиа и официальные каналы.



