Зеленський запропонував країнам Близького Сходу українські технології боротьби з «шахедами» за однієї умови

Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам Близького Сходу стратегічний обмін: українську експертизу у боротьбі з іранськими безпілотниками в обмін на успішне посередництво у припиненні вогню. Про це він повідомив під час телефонного інтерв’ю для агентства Bloomberg.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Глава держави зазначив, що лідери арабських країн та регіональні гравці мають достатні важелі впливу на Москву, щоб домогтися тимчасової паузи в бойових діях.

"Я б порадив наступне: лідери Близького Сходу мають чудові стосунки з росіянами. Вони можуть попросити росіян запровадити місячне припинення вогню", — наголосив Володимир Зеленський.

За задумом Президента, саме такий термін необхідний для налагодження військово-технічної співпраці. Україна готова поділитися унікальним досвідом знищення дронів-камікадзе типу "Shahed", які останнім часом стали загрозою і для об’єктів у Перській затоці.

Зеленський підкреслив, що українська сторона готова оперативно відрядити своїх фахівців до країн регіону саме у період дії пропонованого перемир’я. Це дозволить посилити безпеку Близького Сходу та одночасно створити гуманітарну паузу на українському фронті.

"Якщо до нас будуть звертатись партнери, вони можуть прийти до нас, і ми готові навчатися. Щодо обміну зброю, у нас є до цього інтерес, у нас є свої можливості, які ми виробляємо, і є дефіцит. І у країн Близького Сходу є, в принципі, цей дефіцит, як його заповнити і вирішити наші проблеми. Тому ми будемо готові до контакту", – зауважив Президент.

Наразі реакція лідерів близькосхідних держав на таку ініціативу офіційного Києва залишається невідомою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Іран розпочав масштабну кампанію ударів по країнах Перської затоки, взявши за основу стратегію, яку Російська Федерація застосовує у війні проти України. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, аналізуючи останні атаки на ключові об'єкти регіону.