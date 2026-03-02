Зеленский предложил странам Ближнего Востока украинские технологии борьбы с «шахедами» при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока стратегический обмен: украинскую экспертизу по борьбе с иранскими беспилотниками в обмен на успешное посредничество в прекращении огня. Об этом он сообщил в ходе телефонного интервью для агентства Bloomberg.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Глава государства отметил, что лидеры арабских стран и региональные игроки имеют достаточные рычаги влияния на Москву, чтобы добиться временной паузы в боевых действиях.

"Я бы посоветовал следующее: лидеры Ближнего Востока имеют отличные отношения с россиянами. Они могут попросить россиян ввести месячную остановку огня", — подчеркнул Владимир Зеленский.

По замыслу Президента именно такой срок необходим для налаживания военно-технического сотрудничества. Украина готова поделиться уникальным опытом уничтожения дронов-камикадзе типа Shahed, которые в последнее время стали угрозой и для объектов в Персидском заливе.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона готова оперативно направить своих специалистов в страны региона именно в период действия предлагаемого перемирия. Это позволит усилить безопасность Ближнего Востока и создать гуманитарную паузу на украинском фронте.

"Если к нам будут обращаться партнеры, они могут прийти к нам, и мы готовы учиться. Относительно обмена оружием у нас есть к этому интерес, у нас есть свои возможности, которые мы производим, и есть дефицит. И у стран Ближнего Востока есть, в принципе, этот дефицит, как его восполнить и решить наши проблемы. Поэтому мы будем готовы к контакту", – отметил Президент.

Пока реакция лидеров ближневосточных государств на такую инициативу официального Киева остается неизвестной.

