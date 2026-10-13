Зеленський залучив Мерца до відповіді на атаки РФ: Європа готує новий формат підтримки України

Президент України Володимир Зеленський після розмови із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем повідомив про підготовку нових дипломатичних зустрічей за участю європейських партнерів. Зокрема, Берлін працює над організацією засідання "коаліції охочих", а також заплановано зустріч радників із національної безпеки у форматі Е3 – Україна. Про це Зеленський написав у соцмережі X.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами українського президента, під час бесіди сторони обговорили реакцію Росії на заяву президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я. Замість припинення атак російські війська продовжили завдавати ударів по українським енергетичним об'єктам.

"Саме так поводяться росіяни, коли тиск слабшає. Дуже важливо, щоб Європа й надалі діяла принципово", — наголосив Зеленський.

Він також наголосив на необхідності використовувати всі дипломатичні формати, які здатні зміцнити позиції України та підвищити безпеку європейських країн. Підготовка зустрічі "коаліції охочих", за його словами, має стати частиною цієї роботи.

Мерц, у свою чергу, повідомив, що обговорював з українським лідером російські авіаудари щодо цивільних об'єктів та енергетичної інфраструктури України. Канцлер Німеччини наголосив, що Москва має погодитися на припинення атак з енергетики.

"Росія має погодитися на перемир'я щодо енергетичної інфраструктури — це важливий крок на шляху до міцного світу в Україні", — заявив німецький канцлер.

Заяви лідерів пролунали на тлі суперечок довкола ініціативи Трампа. Американський президент стверджує, що сторони погодилися на енергетичне перемир'я, проте публічно підтверджених домовленостей та чіткого механізму контролю поки що немає.

Київ наполягає, що припинення ударів має бути взаємним, а не перетворюватися на одностороннє обмеження українських дій. Нові консультації з європейськими союзниками покликані узгодити подальші кроки та зберегти тиск на Росію.

Тепер увага зосереджена на тому, чи зможе Європа перетворити дипломатичні заяви на конкретні заходи підтримки України та домогтися від Москви реального припинення атак.

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