logo

BTC/USD

83709

ETH/USD

2533.01

USD/UAH

44.96

EUR/UAH

50.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский привлек Мерца к ответу на атаки РФ: Европа готовит новый формат поддержки Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский привлек Мерца к ответу на атаки РФ: Европа готовит новый формат поддержки Украины

Германия работает над организацией встречи «коалиции желающих», а Украина и европейские партнеры готовят переговоры советников по национальной безопасности

13 октября 2026, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем сообщил о подготовке новых дипломатических встреч с участием европейских партнеров. В частности, Берлин работает над организацией заседания "коалиции желающих", а также запланирована встреча советников по национальной безопасности в формате Е3 – Украина. Об этом Зеленский написал в соцсети X.

Зеленский привлек Мерца к ответу на атаки РФ: Европа готовит новый формат поддержки Украины

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам украинского президента, во время беседы стороны обсудили реакцию России на заявление президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Вместо прекращения атак российские войска продолжили наносить удары по украинским энергетическим объектам.

"Именно так ведут себя россияне, когда давление ослабевает. Очень важно, чтобы Европа и дальше действовала принципиально", — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил необходимость использовать все дипломатические форматы, которые способны укрепить позиции Украины и повысить безопасность европейских стран. Подготовка встречи "коалиции желающих", по его словам, должна стать частью этой работы.

Мерц, в свою очередь, сообщил, что обсуждал с украинским лидером российские авиаудары по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре Украины. Канцлер Германии подчеркнул, что Москва должна согласиться на прекращение атак по энергетике.

"Россия должна согласиться на перемирие в отношении энергетической инфраструктуры – это важный шаг на пути к прочному миру в Украине", — заявил немецкий канцлер.

Заявления лидеров прозвучали на фоне споров вокруг инициативы Трампа. Американский президент утверждает, что стороны согласились на энергетическое перемирие, однако публично подтвержденных договоренностей и ясного механизма контроля пока нет.

Киев настаивает, что прекращение ударов должно быть взаимным, а не превращаться в одностороннее ограничение украинских действий. Новые консультации с европейскими союзниками призваны согласовать дальнейшие шаги и сохранить давление на Россию.

Теперь внимание сосредоточено на том, сможет ли Европа превратить дипломатические заявления в конкретные меры поддержки Украины и добиться от Москвы реального прекращения атак.

Читайте также на портале "Комментарии" - Европа "восстала" против Трампа: какие шаги готовят лидеры ЕС против РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости