Зеленский привлек Мерца к ответу на атаки РФ: Европа готовит новый формат поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем сообщил о подготовке новых дипломатических встреч с участием европейских партнеров. В частности, Берлин работает над организацией заседания "коалиции желающих", а также запланирована встреча советников по национальной безопасности в формате Е3 – Украина. Об этом Зеленский написал в соцсети X.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам украинского президента, во время беседы стороны обсудили реакцию России на заявление президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Вместо прекращения атак российские войска продолжили наносить удары по украинским энергетическим объектам.

"Именно так ведут себя россияне, когда давление ослабевает. Очень важно, чтобы Европа и дальше действовала принципиально", — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил необходимость использовать все дипломатические форматы, которые способны укрепить позиции Украины и повысить безопасность европейских стран. Подготовка встречи "коалиции желающих", по его словам, должна стать частью этой работы.

Мерц, в свою очередь, сообщил, что обсуждал с украинским лидером российские авиаудары по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре Украины. Канцлер Германии подчеркнул, что Москва должна согласиться на прекращение атак по энергетике.

"Россия должна согласиться на перемирие в отношении энергетической инфраструктуры – это важный шаг на пути к прочному миру в Украине", — заявил немецкий канцлер.

Заявления лидеров прозвучали на фоне споров вокруг инициативы Трампа. Американский президент утверждает, что стороны согласились на энергетическое перемирие, однако публично подтвержденных договоренностей и ясного механизма контроля пока нет.

Киев настаивает, что прекращение ударов должно быть взаимным, а не превращаться в одностороннее ограничение украинских действий. Новые консультации с европейскими союзниками призваны согласовать дальнейшие шаги и сохранить давление на Россию.

Теперь внимание сосредоточено на том, сможет ли Европа превратить дипломатические заявления в конкретные меры поддержки Украины и добиться от Москвы реального прекращения атак.

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