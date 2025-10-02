Зеленський закликав Угорщину "почути" Трампа: що заявив

Угорщині не завадило б уже нарешті прислухатися до вимог президента США Дональда Трампа про відмову від російських енергоресурсів, адже доходи від нафти та газу мають військову машину путінського режиму. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський перед Сьомим Самітом Європейського політичного співтовариства.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава української держави зазначив, що Москва продовжує отримувати хороші гроші для продовження війни від енергосектору, тому потрібно вжити заходів, які це зупинять.

"Ми маємо підтримати заклик президента США припинити закупівлю російської нафти Європою. І наші колеги в Угорщині мають почути про це. Енергоресурси зі США та інших партнерів здатні перекрити цей дефіцит на європейському ринку", — сказав президент.

За його словами, також вагомим для тиску на РФ є 19 пакет санкцій Євросоюзу.

Володимир Зеленський наголосив, необхідно запровадити додаткові санкції проти капітанів та екіпажів так званого "тіньового флоту", а також проти власників відповідних компаній. Потрібно подумати про накладення санкцій на російські нафтові термінали та решту їхньої інфраструктури на материковій частині.

Читайте також на порталі "Коментарі" – Україна знає, що саме намагався знайти угорський розвідувальний дрон над Закарпаттям. Угорщина робить дуже небезпечні речі – насамперед собі. Про це під час спілкування із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент підтвердив, що було зафіксовано один угорський розвідувальний дрон над Україною. Збройними силами та розвідкою публічно було продемонстровано відповідні докази, оскільки Угорщина намагалася звинуватити Україну у "вигадках".

"Там усе є, зафіксовано переміщення в електронному вигляді, є фото, є там різні речі. Тому я позитиву з угорського боку, я не про населення, від керівництва Угорщини не бачу кроків назустріч. Але, безумовно, ми завжди готові до діалогу", — сказав глава держави.



