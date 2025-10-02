Зеленский призвал Венгрию "услышать" Трампа: что заявил

Венгрии не мешало бы уже наконец-то прислушаться к требованиям президента США Дональда Трампа об отказе от российских энергоресурсов, ведь доходы от нефти и газа питают военную машину путинского режима. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский перед Седьмым Саммитом Европейского политического сообщества.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, что Москва продолжает получать хорошие деньги для продолжения войны от энергосектора, поэтому нужно принять меры, которые это остановят.

"Мы должны поддержать призыв президента США прекратить закупку российской нефти Европой. И наши коллеги в Венгрии должны услышать об этом. Энергоресурсы из США и других партнеров способны перекрыть этот дефицит на европейском рынке", — сказал президент.

По его словам, также весомым для давления на РФ является 19-й пакет санкций Евросоюза.

Владимир Зеленский подчеркнул, необходимо ввести дополнительные санкции против капитанов и экипажей так называемого "теневого флота", а также против владельцев соответствующих компаний. Нужно подумать о наложении санкций на российские нефтяные терминалы и остальную их инфраструктуру на материковой части.

Президент подтвердил, что был зафиксирован один венгерский разведывательный дрон над Украиной. Вооруженными силами и разведкой публично были продемонстрированы соответствующие доказательства, поскольку Венгрия пыталась обвинить Украину в "выдумках".

"Там все есть, зафиксировано перемещение в электронном виде, есть фото, есть там разные вещи. Поэтому я позитива с венгерской стороны, я не о населении, от руководства Венгрии не вижу шагов навстречу. Но, безусловно, мы всегда готовы к диалогу", — сказал глава государства.



