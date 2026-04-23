Зеленський закликав поставити крапку в дискусіях щодо права цивільних на володіння зброєю

Президент України Володимир Зеленський закликав до остаточного врегулювання питання щодо права громадян на вільне володіння та носіння зброї. Коментуючи суспільний запит на такі зміни, голова держави наголосив, що це питання потребує зваженого підходу та чіткого правового поля.

На думку президента, подібні рішення не можуть бути ухвалені поспіхом через їхню високу соціальну значущість. "Це не просто, бо це велика відповідальність", — зауважив Зеленський, додавши, що будь-які кроки у цьому напрямку мають відбуватися виключно шляхом прийняття відповідних законів.

Для розв'язання цього питання президент ініціює консолідовану роботу виконавчої та законодавчої гілок влади. "Я очікую від уряду, МВС спільної роботи разом з парламентарями над цією концепцією", — підкреслив він.

Таким чином, розробка моделі легалізації чи обігу зброї стає спільним завданням для Міністерства внутрішніх справ та народних депутатів, які мають напрацювати безпечну та дієву законодавчу базу.

Раніше портал "Коментарі" писав, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов публічно підтвердив свою незмінну позицію щодо недопустимості легалізації короткоствольної зброї для цивільного населення. На його переконання, безконтрольне розповсюдження озброєння не лише не вирішує безпекових питань, а й створює нові ризики для суспільства.