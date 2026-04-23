Зеленский призвал поставить точку в дискуссиях о праве гражданских на владение оружием

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к окончательному урегулированию вопроса о праве граждан на свободное владение и ношение оружия. Комментируя общественный запрос на такие изменения, глава государства подчеркнул, что этот вопрос требует взвешенного подхода и четкого правового поля.

По мнению президента, подобные решения не могут быть приняты в спешке из-за их высокой социальной значимости. "Это не просто, потому что это большая ответственность", — отметил Зеленский, добавив, что любые шаги в этом направлении должны происходить исключительно путем принятия соответствующих законов.

Для решения этого вопроса президент инициирует консолидированную работу исполнительной и законодательной ветвей власти. "Я ожидаю правительства, МВД совместной работы вместе с парламентариями над этой концепцией", — подчеркнул он.

Таким образом, разработка модели легализации или обращения оружия становится общей задачей Министерства внутренних дел и народных депутатов, которые должны наработать безопасную и действенную законодательную базу.

Ранее портал "Комментарии" писал , что руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов публично подтвердил свою неизменную позицию по поводу недопустимости легализации короткоствольного оружия для гражданского населения. По его убеждению, бесконтрольное распространение вооружения не только не решает вопросы безопасности, но и создает новые риски для общества.