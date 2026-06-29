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Зеленський закликав Європу до створення антибалістичного щита після кривавих ударів по Україні

Зеленський закликав Європу до створення антибалістичного щита після кривавих ударів по Україні

29 червня 2026, 14:41
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Недилько Ксения

Російська армія здійснила серію жорстоких ударів по українських містах. Найбільших руйнувань та жертв зазнав Дніпро, де ворожі ракети поцілили в інфраструктурні об'єкти. На місцях влучань розгорнуто масштабні рятувальні роботи.

Зеленський закликав Європу до створення антибалістичного щита після кривавих ударів по Україні

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

"На жаль, станом на зараз відомо, що пʼять людей загинули, — заявив Президент України Володимир Зеленський, висловлюючи співчуття сім'ям жертв. — Двадцять девʼять людей поранені внаслідок цього удару". За словами глави держави, на місці трагедії працюють абсолютно всі екстрені служби, які забезпечують постраждалих усім необхідним.

Окрім Дніпра, ворог атакував ще низку українських областей, причому удари були спрямовані безпосередньо проти цивільного населення та рятувальників. Зокрема, у Запоріжжі під обстріл потрапив громадський транспорт.

"Був сьогодні російський удар по Запоріжжю, по звичайній маршрутці, — підкреслив Володимир Зеленський. — Троє людей загинули через цю атаку дроном". Президент додав, що поранення отримали шестеро пасажирів, серед яких є дитина. Також у Нікополі окупанти цинічно повторно обстріляли пожежний автомобіль, а на Сумщині, Одещині та Чернігівщині цілилися по об'єктах енергетичної системи. Під вогнем опинилися Херсон та Харківська область.

Зважаючи на постійні ракетні нальоти, керівництво держави наполягає на негайному посиленні протиповітряної оборони, наголошуючи, що захист українського неба є безпекою для всього континенту.

"Передусім нам треба антибалістика, — наголосив лідер країни, звертаючись до західних партнерів. — Важливо, щоб у Європі робота над власним антибалістичним захистом була максимально активною". Глава держави впевнений, що швидке створення європейських систем та ракет допоможе врятувати тисячі людських життів від російського терору.



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