Зеленский призвал Европу к созданию антибаллистического щита после кровавых ударов по Украине

Российская армия совершила серию жестоких ударов по украинским городам. Наибольшие разрушения и жертвы понес Днепр , где вражеские ракеты попали в инфраструктурные объекты. На местах попаданий развернуты масштабные спасательные работы.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"К сожалению, по состоянию на данный момент известно, что пять человек погибли, — заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выражая соболезнования семьям жертв. — Двадцать девять человек ранены в результате этого удара". По словам главы государства, на месте трагедии работают абсолютно все экстренные службы, обеспечивающие пострадавших всем необходимым.

Кроме Днепра, враг атаковал ряд украинских областей, причем удары были направлены непосредственно против гражданского населения и спасателей. В частности, в Запорожье под обстрел попал общественный транспорт.

"Был сегодня российский удар по Запорожью, по обычной маршрутке, – подчеркнул Владимир Зеленский. — Три человека погибли из-за этой атаки дроном". Президент добавил, что ранения получили шесть пассажиров, среди которых есть ребенок. Также в Никополе оккупанты цинично повторно обстреляли пожарный автомобиль, а в Сумской, Одесской и Черниговской целились по объектам энергетической системы. Под огнем оказались Херсон и Харьковская область.

Учитывая постоянные ракетные налеты, руководство государства настаивает на немедленном усилении противовоздушной обороны, отмечая, что защита украинского неба является безопасностью для всего континента.

"Прежде всего, нам нужна антибаллистика, — подчеркнул лидер страны, обращаясь к западным партнерам. — Важно, чтобы в Европе работа над собственной антибалистической защитой была максимально активна". Глава государства уверен, что скорейшее создание европейских систем и ракет поможет спасти тысячи человеческих жизней от российского террора.