Зеленський захистив євреїв: кому тепер загрожує в’язниця

В Україні офіційно посилюють боротьбу з ксенофобією: Президент Володимир Зеленський підписав закон, що впроваджує кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму. Цей документ, який парламент підтримав ще напередодні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, нарешті набуває чинності.

Згідно з новими нормами, за розпалювання ворожнечі на ґрунті ненависті до євреїв передбачено суворе покарання. У найбільш тяжких випадках правопорушникам може загрожувати "максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років".

Нагадаємо, що під терміном антисемітизм розуміють "форму ксенофобії, яка виражається у нетерпимості до євреїв як окремої етнічної чи національної спільноти". Таким чином держава робить рішучий крок у захисті прав людини та протидії дискримінації.

Зауважимо, портал "Коментарі" раніше писав, що у 2024 році The Jerusalem Post опублікував рейтинг 50 найвпливовіших євреїв світу. Першу трійку місць зайняли американці: очолив список Дуг Емхофф — другий джентльмен США, чоловік віце-президента та кандидата у президенти США Камали Харріс. За ним іде губернатор Пенсільванії Джо Шапіро та мільярдер Білл Екман.

Ізраїльське видання поставило свого прем'єра Біньяміна Нетаньяху на п'яте місце: одразу після держсекретаря США Ентоні Блінкена. Президент України Володимир Зеленський посів 22 місце. У 2022 році саме він очолював рейтинг від The ​​Jerusalem Post.