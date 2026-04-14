Зеленский защитил евреев: кому теперь грозит тюрьма

В Украине официально усиливают борьбу с ксенофобией: Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность за проявления антисемитизма. Этот документ, который парламент поддержал еще накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, наконец-то вступает в силу.

Согласно новым нормам, за разжигание вражды на почве ненависти к евреям предусмотрено суровое наказание. В более тяжелых вариантах правонарушителям может грозить "наибольшее наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет".

Напомним, что под термином антисемитизм понимают "форму ксенофобии, которая выражается в нетерпимости к евреям как отдельному этническому или национальному сообществу". Таким образом, государство делает решительный шаг в защите прав человека и противодействии дискриминации.

