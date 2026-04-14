Главная Новости Политика президент Зеленский защитил евреев: кому теперь грозит тюрьма
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский защитил евреев: кому теперь грозит тюрьма

До 8 лет за решеткой: Президент утвердил ответственность за антисемитские действия

14 апреля 2026, 13:37
Недилько Ксения

В Украине официально усиливают борьбу с ксенофобией: Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность за проявления антисемитизма. Этот документ, который парламент поддержал еще накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, наконец-то вступает в силу.

Зеленский с представителями еврейской общины. Фото из открытых источников

Согласно новым нормам, за разжигание вражды на почве ненависти к евреям предусмотрено суровое наказание. В более тяжелых вариантах правонарушителям может грозить "наибольшее наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет".

Напомним, что под термином антисемитизм понимают "форму ксенофобии, которая выражается в нетерпимости к евреям как отдельному этническому или национальному сообществу". Таким образом, государство делает решительный шаг в защите прав человека и противодействии дискриминации.

Отметим, портал "Комментарии" ранее писал, что в 2024 году The Jerusalem Post опубликовал рейтинг 50 самых влиятельных евреев мира. Первую тройку мест заняли американцы: возглавил список Дуг Эмхофф – второй джентльмен США, муж вице-президента и кандидата в президенты США Камалы Харрис. За ним следует губернатор Пенсильвании Джо Шапиро и миллиардер Билл Экман.

Израильское издание поставило своего премьера Биньямина Нетаньяху на пятое место сразу после госсекретаря США Энтони Блинкена. Президент Украины Владимир Зеленский занял 22-е место. В 2022 году именно он возглавлял рейтинг от The Jerusalem Post.                                                                                                      



