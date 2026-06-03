Зеленский задекларировал готовность к немедленным прямым переговорам с Путиным ради финала войны

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Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о своей готовности безотлагательно сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы найти решение по прекращению военных действий. Такое громкое заявление глава государства сделал во время общения с журналистами.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Главной причиной такого шага Президент назвал серьезные задержки в дипломатической поддержке ключевого западного партнера. По его словам, официальный Киев уже слишком долго рассчитывает на прибытие американских переговорщиков, однако сейчас внимание и ресурсы Вашингтона смещены на другие геополитические кризисы.
Учитывая, что Белый дом сейчас фокусируется на ближневосточном треке, украинская сторона стремится перехватить инициативу. Глава государства пояснил, что Украина не может позволить себе оставаться в режиме ожидания, пока американские дипломаты урегулируют остальные мировые кризисы.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что российское военное командование не смогло достичь поставленных целей во время зимних и весенних наступательных операций. Из-за несостоятельности продемонстрировать успехи на поле боя Кремль переключился на тактику устрашения мирных жителей. Об этом заявил известный военный деятель Андрей Билецкий.