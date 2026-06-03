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Зеленский задекларировал готовность к немедленным прямым переговорам с Путиным ради финала войны

Украина устала ждать Вашингтона: Зеленский заявил о намерении идти на прямые переговоры с Кремлем

3 июня 2026, 18:42
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Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о своей готовности безотлагательно сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы найти решение по прекращению военных действий. Такое громкое заявление глава государства сделал во время общения с журналистами.

Зеленский задекларировал готовность к немедленным прямым переговорам с Путиным ради финала войны

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Я готов прямо сейчас начать прямые переговоры с Путиным для завершения войны", — отметил украинский лидер на пресс-конференции.

Главной причиной такого шага Президент назвал серьезные задержки в дипломатической поддержке ключевого западного партнера. По его словам, официальный Киев уже слишком долго рассчитывает на прибытие американских переговорщиков, однако сейчас внимание и ресурсы Вашингтона смещены на другие геополитические кризисы.

"Украина уже "очень долго" ожидает визит переговорной группы США, поскольку Штаты сейчас в первую очередь заняты Ираном", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Учитывая, что Белый дом сейчас фокусируется на ближневосточном треке, украинская сторона стремится перехватить инициативу. Глава государства пояснил, что Украина не может позволить себе оставаться в режиме ожидания, пока американские дипломаты урегулируют остальные мировые кризисы.

"Поэтому он готов провести прямые переговоры, чтобы не ждать, пока США закончат все кофликты в мире и очередь дойдет до Украины", — резюмирует позицию украинский лидер.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российское военное командование не смогло достичь поставленных целей во время зимних и весенних наступательных операций. Из-за несостоятельности продемонстрировать успехи на поле боя Кремль переключился на тактику устрашения мирных жителей. Об этом заявил известный военный деятель Андрей Билецкий.



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