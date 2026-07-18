Зеленський вже змінює сьомого очільника МО: про що це говорить

За 7 років президенства Зеленського в Україні уже сьомий міністр оборони. Загороднюк був на посаді 6 місяців. Таран – 1 рік і 8 місяців. Резніков – 1 рік і 10 місяців. Умєров – 1 рік і 10 місяців. Шмигаль – 6 місяців. Федоров – 6 місяців. Невідомо, скільки протримається на цій посаді Хмара. Про це розповів політичний оглядач, блогер Євгеній Прокопишин.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"І, що цікаво, всі хто в темі говорять, що найкращими очільниками МО були Федоров та Загороднюк, мовляв, молоді, нова школа, ліберальні, але саме вони протрималися на посаді найменше. Ще Шмигаль, але того ставили тимчасово для закриття дірок після Умєрова поки шукали заміну. Тоді як найгірших (Таран, Умєров, Резніков) навпаки президент тримав на посаді найдовше", – зазначив експерт.

За його словами, це дуже показова історія насправді, яка підтверджує той факт, що реформатори в Міноборони непотрібні і загрожують Системі, і що у цієї влади немає ніякої стратегії, лише ситуативні рішення. І це є головною проблемою України – у нас немає стратегії розвитку країни на 5-10-20 років, яка би переходила у спадок кожній наступній владі чи кожному наступному міністру, кожна нова команда приходить і робить щось своє, потім її звільняють, і нова починає своє заново.

"Україна як той старий Запорожець, який спочатку ледь завівся, потім трошки проїхав і закипів, зупинився та охолонув, ще трошки проїхав та закипів, і тд.... Але ми на цьому Запорожці вирішили здійснити навколосвітню подорож за 100 днів і чомусь дивуємось, а чому ж ми за 100 днів і Європу не встигли проїхати... Вчергове закликаю владу припинити оце все, створити якусь Стратегічну Раду з найкращих розумів країни, розробити там Стратегію Розвитку, затвердити її Парламентом і працювати системно, в тому числі поставити на ключові посади людей не з Системи, які повинні цю Систему зламати та побудувати нову і сучасну", – зауважив експерт.

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