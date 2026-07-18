Зеленский уже меняет седьмого главу МО: о чем это говорит

За 7 лет президентства Зеленского в Украине уже седьмой министр обороны. Загороднюк занимал должность 6 месяцев. Таран – 1 год и 8 месяцев. Резников – 1 год и 10 месяцев. Умеров – 1 год и 10 месяцев. Шмигаль – 6 месяцев. Федоров – 6 месяцев. Неизвестно, сколько продержится на этом посту Хмара. Об этом рассказал политический обозреватель, блогер Евгений Прокопишин.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"И, что интересно, все кто в теме говорят, что лучшими руководителями МО были Федоров и Загороднюк, мол, молодые, новая школа, либеральные, но именно они продержались в должности меньше. Еще Шмигаль, но того ставили временно для закрытия дыр после Умерова, пока искали замену. В то время как худших (Таран, Умеров, Резников) наоборот президент держал в должности дольше всего", – отметил эксперт.

По его словам, это очень показательная история на самом деле, подтверждающая тот факт, что реформаторы в Минобороны не нужны и угрожают Системе, и что у этой власти нет никакой стратегии, только ситуативные решения. И это главная проблема Украины – у нас нет стратегии развития страны на 5-10-20 лет, которая бы переходила по наследству каждой следующей власти или каждому следующему министру, каждая новая команда приходит и делает что-то свое, потом ее увольняют, и новая начинает свое заново.

"Украина как тот старый Запорожец, который сначала едва завелся, потом немножко проехал и закипел, остановился и остыл, еще немножко проехал и закипел, и т.д. прекратить это все, создать какой-то Стратегический Совет из лучших умов страны, разработать там Стратегию Развития, утвердить его Парламентом и работать системно, в том числе поставить на ключевые должности людей не из Системы, которые должны эту Систему сломать и построить новую и современную", – отметил эксперт.

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