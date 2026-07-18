Зеленский уже меняет седьмого главу МО: о чем это говорит

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Кравцев Сергей
За 7 лет президентства Зеленского в Украине уже седьмой министр обороны. Загороднюк занимал должность 6 месяцев. Таран – 1 год и 8 месяцев. Резников – 1 год и 10 месяцев. Умеров – 1 год и 10 месяцев. Шмигаль – 6 месяцев. Федоров – 6 месяцев. Неизвестно, сколько продержится на этом посту Хмара. Об этом рассказал политический обозреватель, блогер Евгений Прокопишин.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, это очень показательная история на самом деле, подтверждающая тот факт, что реформаторы в Минобороны не нужны и угрожают Системе, и что у этой власти нет никакой стратегии, только ситуативные решения. И это главная проблема Украины – у нас нет стратегии развития страны на 5-10-20 лет, которая бы переходила по наследству каждой следующей власти или каждому следующему министру, каждая новая команда приходит и делает что-то свое, потом ее увольняют, и новая начинает свое заново.
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