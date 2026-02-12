logo_ukra

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України: які будуть наслідки
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України: які будуть наслідки

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Рустема Умєрова

12 лютого 2026, 10:20
Автор:
Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України". Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться в указі №111/2026, оприлюдненому на сайті голови держави.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України: які будуть наслідки

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України", — йдеться у документі.

Згідно з документом, контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У рішенні РНБО зазначається, що воно ухвалене після розгляду пропозицій щодо надання Україні гарантій безпеки.

Ці пропозиції були підготовлені за результатами роботи української делегації в межах переговорного процесу зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами, а також представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.

РНБО доручила Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством оборони невідкладно підготувати та подати президентові проєкти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — державний секретар США Марко Рубіо заявив, що вже досягнуто загальної домовленості щодо гарантій безпеки України.

За його словами, сторони обговорюють гарантії безпеки, які можуть передбачати направлення в Україну військ Великої Британії та Франції. Водночас наголосив на важливості підтримки такого рішення з боку США. Про це держсекретар сказав, виступаючи у Конгресі, пише The Guardian. 




Теги:

