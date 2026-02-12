logo

Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины: какие будут последствия
НОВОСТИ

Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины: какие будут последствия

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова

12 февраля 2026, 10:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины". Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в указе №111/2026, обнародованном на сайте главы государства.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины: какие будут последствия

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины", — говорится в документе.

Согласно документу, контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова.

Указ вступает в силу дня опубликования.

В решении СНБО отмечается, что оно принято после рассмотрения предложений по предоставлению Украине гарантий безопасности.

Эти предложения были подготовлены по результатам работы украинской делегации в рамках переговорного процесса с Соединенными Штатами Америки, другими международными партнерами, а также представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.

СНБО поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством обороны безотлагательно подготовить и подать президенту проекты международных договоров по гарантиям безопасности для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что уже достигнута общая договоренность о гарантиях безопасности Украины.

По его словам, стороны обсуждают гарантии безопасности, которые могут предусматривать направление в Украину войск Великобритании и Франции. В то же время отметил важность поддержки такого решения со стороны США. Об этом госсекретарь сказал, выступая в Конгрессе, пишет The Guardian.




