Зеленський все ближче до того, щоб втратити фракцію у парламенті: які рішення готуються

Президент України Володимир Зеленський фактично підтвердив проблеми в Уряді та у фракції "Слуга народу" і анонсував з ними термінову зустріч. Також анонсував якісь необхідні та принципові рішення. Про це розповів політичний аналітик, український громадський діяч та активіст Євгеній Прокопишин.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Експерт зазначив, президент підтвердив, що цей тиждень ознаменується відвертими розмовами з урядовцями та зустрічами із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу".

"Депутати бунтують, вимагають зміни в Офісі президента та уряді і загалом зміну політики – ОП не має бути єдиним джерелом прийняття рішень. Якщо президент не погодиться на дійсно серйозні зміни, у першу чергу кадрові, то він втратить і свою ж фракцію в парламенті", – висловився експерт.

