Зеленский все ближе к тому, чтобы потерять фракцию в парламенте: какие готовятся решения

Президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил проблемы в правительстве и во фракции "Слуга народа" и анонсировал с ними срочную встречу. Также анонсировал какие-то необходимые и принципиальные решения. Об этом рассказал политический аналитик, украинский общественный деятель и активист Евгений Прокопишин.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Эксперт отметил, что президент подтвердил, что эта неделя ознаменуется откровенными разговорами с чиновниками и встречами с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа".

"Депутаты бунтуют, требуют изменения в Офисе президента и правительстве и вообще изменение политики – ОП не должно быть единственным источником принятия решений. Если президент не согласится на действительно серьезные изменения, в первую очередь кадровые, то он потеряет и свою фракцию в парламенте", – высказался эксперт.

"Депутаты бунтуют, требуют изменения в Офисе президента и правительстве и вообще изменение политики – ОП не должно быть единственным источником принятия решений. Если президент не согласится на действительно серьезные изменения, в первую очередь кадровые, то он потеряет и свою фракцию в парламенте", – высказался эксперт.

Также издание "Комментарии" — сообщалось – секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров вернется в Украину из загранкомандировки 20 ноября. В этом заверила спикер чиновника Диана Давитян.



