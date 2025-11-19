logo

Зеленский все ближе к тому, чтобы потерять фракцию в парламенте: какие готовятся решения
Зеленский все ближе к тому, чтобы потерять фракцию в парламенте: какие готовятся решения

Депутаты бунтуют, требуют изменения в Офисе президента и правительстве и вообще изменение политики

19 ноября 2025, 06:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил проблемы в правительстве и во фракции "Слуга народа" и анонсировал с ними срочную встречу. Также анонсировал какие-то необходимые и принципиальные решения. Об этом рассказал политический аналитик, украинский общественный деятель и активист Евгений Прокопишин.

Зеленский все ближе к тому, чтобы потерять фракцию в парламенте: какие готовятся решения

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Эксперт отметил, что президент подтвердил, что эта неделя ознаменуется откровенными разговорами с чиновниками и встречами с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа".

"Депутаты бунтуют, требуют изменения в Офисе президента и правительстве и вообще изменение политики – ОП не должно быть единственным источником принятия решений. Если президент не согласится на действительно серьезные изменения, в первую очередь кадровые, то он потеряет и свою фракцию в парламенте", – высказался эксперт.

медиа пестрят заголовками о том, что парламентское монобольшинство – на грани коллапса после резонанса разоблачения коррупционной схемы в энергосфере, все зависит от ближайших решений президента Украины. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение Ставки уже в этот четверг, а также встречу с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа", анонсировав важные изменения. Как Миндичгейт повлиял на монобольшинство в Верховной Раде? Удержит ли президент контроль над парламентом?

секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров вернется в Украину из загранкомандировки 20 ноября. В этом заверила спикер чиновника Диана Давитян.




